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27 февраля 2017
07:26:44

В ГИБДД рассказали подробности аварии, в которой пострадали шесть человек

Случилась она 24 февраля на трассе «Ташелка - Н.Бинарадка». По предварительным данным, тольяттинец на Гранте не справился с рулевым управлением. Машину занесло, она выехала на встречку и врезалась в вазовскую «12». 66-летний водитель последней, а также ехавшая с ним вместе женщина 60 лет, попали в больницу с ушибами и переломами.  

Сидевшие в Гранте 2 девушки и два парня получили более легкие травмы, им назначено  амбулаторное лечение. А сам виновник ДТП не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

 




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