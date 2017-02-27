Случилась она 24 февраля на трассе «Ташелка - Н.Бинарадка». По предварительным данным, тольяттинец на Гранте не справился с рулевым управлением. Машину занесло, она выехала на встречку и врезалась в вазовскую «12». 66-летний водитель последней, а также ехавшая с ним вместе женщина 60 лет, попали в больницу с ушибами и переломами.

Сидевшие в Гранте 2 девушки и два парня получили более легкие травмы, им назначено амбулаторное лечение. А сам виновник ДТП не пострадал. По факту аварии проводится проверка.