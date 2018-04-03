Массовые проверки водителей, которые перевозят тяжеловесные и крупногабаритные грузы, в минувшем месяце проводились 7 раз. В ходе мероприятий выявлено более 100 нарушений.
Госавтоинспекция напоминает, что к ответственности в этом случае привлекается как сам водитель, так и его начальники - должностные и юридические лица, сумма штрафа для которых может достигать полумиллиона рублей.
В Госавтоиснпекции еще раз напоминают: перевозка тяжеловесных грузов автотранспортом с нарушениями отрицательно сказывается на состоянии дорожной сети. В связи с этим, подобные мероприятия будут проводиться регулярно.
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