слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 мая 2017
12:20:13

В ГИБДД назвали причину столкновения фуры с опорой железнодорожного моста в Тольятти

Авария произошла сегодня утром на Жигморе.  Как рассказали в ГИБДД, причиной стало несоответствие скорости транспортного средства текущим дорожным условиям.

Скорее всего, как и предполагали очевидцы, водитель гнал, чтобы успеть проскочить плотину ГЭС в положенные для проезда большегрузов часы (их пропускают сейчас только с 10 вечера до 7 утра) и не справился с управлением. Мужчина цел и невредим, медицинская помощь ему не потребовалась.

Фура пока остается на месте ДТП, но помех в движении для транспорта она не создает.

Фото: Артём Полтавцев




Последние новости Тольятти

22 мая
16:57
В Самарскую область вернутся заморозки

По информации ЕДДС, они ожидаются ночью 23 мая

22 мая
13:45
16-летняя девушка покинула приют и пропала

В полиции региона левушку объявили в розыск

22 мая
13:24
В тольяттинской полиции проходит операция «Должник»

Продолжается активная работа по взысканию административных штрафов

22 мая
13:18
Тольяттинцам временно запретят ездить по улице К.Маркса

Это связано с проходящим в городе ремонтом дорог

22 мая
12:38
В Тольятти поймали подростка, который любит покататься на машине пьяным

Парню грозит уголовное дело

22 мая
11:50
За шум в ночное время нужно штрафовать на 100 тысяч рублей

Речь идёт о нарушении покоя граждан, в том числе при проведении ремонтных работ.

22 мая
11:44
Тольяттинец стал серебряным призером Казанского марафона

Накануне, 21 мая, по всей России отметили праздник бега


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+