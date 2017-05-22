Авария произошла сегодня утром на Жигморе. Как рассказали в ГИБДД, причиной стало несоответствие скорости транспортного средства текущим дорожным условиям.
Скорее всего, как и предполагали очевидцы, водитель гнал, чтобы успеть проскочить плотину ГЭС в положенные для проезда большегрузов часы (их пропускают сейчас только с 10 вечера до 7 утра) и не справился с управлением. Мужчина цел и невредим, медицинская помощь ему не потребовалась.
Фура пока остается на месте ДТП, но помех в движении для транспорта она не создает.
Фото: Артём Полтавцев
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