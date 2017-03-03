Среди прочего, возможно, будет одобрено повсеместное введение видеоповторов.

За футбольные правила отвечает не ФИФА, а организация под названием IFAB – Международный союз футбольных ассоциаций. В него входят представители Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. Именно этот орган ведает правилам и только он вносит в них изменения.

IFAB даст свою оценку сразу по нескольким пунктам. Во-первых, он подведет итоги эксперимента с видеоповторами и, возможно, одобрит их введения со следующего сезона на всех крупных турнирах. Во-вторых, совет оценит еще и эксперимент с проведением четвертой замены в дополнительное время. В-третьих, IFAB рассмотрит проект введения временного удаления, по принципу хоккея. Правда, не ясно то ли такое наказание введут за две желтых, то ли за определенные типы фолов. Непонятно и другое, даст ли совет зеленых свет реформам. Без его одобрения они могут и не состояться.

В последний раз масштабные изменения в футбольные правила вносились в 1882-м году, когда совет утверждал те правила, которые действуют в футболе и сейчас.