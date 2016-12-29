Хабаровская елка стала самой большой в России". Таким образом побит рекорд Челябинска. Там ёлку организовали из 80 автомобилей.

Елочку из автомобилей создали в Хабаровске. Там прошла праздничная акция. В форме гигантского дерева выстроились почти 100 машин. На построение фигуры ушло более 2 часов. Потом елку "зажгли", включив фары и "аварийные сигнализации", и сфотографировали с высоты птичьего полета, передает РИА Новости.