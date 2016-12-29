Хабаровская елка стала самой большой в России". Таким образом побит рекорд Челябинска. Там ёлку организовали из 80 автомобилей.
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