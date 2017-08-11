Грандиозный подарок ожидает всех тольяттинцев в честь двойного праздника – Всероссийского дня физкультурника и Международного дня молодежи. Всемирно-известный коллектив автокаскадеров «Тольятти-трюк» устроит на Площади Свободы настоящее шоу.

Фото: vk.com/tlt_official

Большая 40-минутная программа включает в себя почти 2 десятка экстремальных номеров с использованием 6 трюковых автомобилей LADA, среди которых есть новинка отечественного автопрома –Lada Vesta.

Как отметил руководитель экстремального коллектива Дмитрий Горецкий, программа очень насыщенная и яркая с использованием открытого огня и пиротехники.

Фото: vk.com/tlt_official

В горадминистрации добавили, что автородео - подарок коллектива родному городу. Поэтому вход бесплатный! Начало в 15.00.

Кроме того, 12-го августа состоится открытие стадиона «Труд» и «тольяттинского Арбата» на Молодежном бульваре.