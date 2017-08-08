В календарь праздничных дат на этот день попали сразу 2 крупных праздника — Международный день молодежи и Всероссийский день физкультурника. Мероприятия запланированы во всех районах, рассказали в горадминистрации.

Так, в «старом городе», стартуют с открытия стадиона «Труд» после грандиозной реконструкции. В 15.00 праздничные мероприятия переместятся на Молодежный бульвар. До 22.00 эта улица станет «Тольяттинским Арбатом». Промежуток дороги от ул. К. Маркса до ул. Ленина станет пешеходным и заполнится разнообразными интерактивными площадками. Гостей ждут «живые» чтения, мастер-классы, игры, выставки и показательные выступления спортивных школ. В 16.00 состоится закладка «капсулы времени» с посланием потомкам от молодежи 2017 года.

Программа со спортивным уклоном и в «новом городе». «Фестиваль здоровья и спорта» откроется в полдень выступлением танцевальных коллективов с флешмобом и массовой зарядкой в Парке Победы. С 13.00 на территории парка стартуют разные спортивные состязания: от традиционных «Веселых стартов» до юмористических забегов с колясками и на каблуках. Кроме того, с 12 и до 18 часов мастер-классы планируют провести школа боевых искусств «Союз», Федерация бокса, Федерация по стрельбе из лука и различные фитнес- центры.

Одновременно с этим на центральной аллее Парка в сторону ДКиТа пройдет «Фестиваль еды», который полюбился горожанам после дебютного проведения в июне. Достойное место планируется отвести и представителям hande-made сферы.

Работа «Тольяттинского Арбата» на Молодежном бульваре продолжится 13 августа с 17 до 19.00. В парке Победы в воскресенье будут принимать гостей и площадки «Фестиваля еды» с 12.00 до 21.00.