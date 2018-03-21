На территории тольяттинского и васильевского участковых лесничеств будет высажено 440 тысяч саженцев. В том числе сосна обыкновенная — 292,732 тыс. штук, береза повислая- 110,176 тыс. штук и дуб черешчатый — 37,092 тыс. штук, сообщили в администрации.

Подрядчик, который займется работами по восстановлению леса, должен определиться по итогам открытого аукциона 26 марта. Компании предстоит обработать 100 га почвы под лесные культуры (нарезать борозды), посадить саженцы, после чего провести четырехкратный агротехнический уход за молодыми деревьями. На все работы предусмотрено 4,2 млн рублей. В полном объеме они должны быть завершены до 18 сентября.

Оценка эффективности проведенного лесовосстановления будет определяться в ходе инвентаризации, которая пройдет с 1 по 20 сентября. Если приживаемость лесных культур составит менее 25%, исполнитель будет восстанавливать лес за счет собственных средств. Гарантия на выполненные работы - 1 год.