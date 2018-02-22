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22 февраля 2018
11:48:54

В этом году в Тольятти проведут проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог

Как сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства Павел Баннов, в ноябре был разыгран конкурс, победителем которого стала компания «М-Строй». Контракт с ней уже заключен. Им предусмотрено проектирование 40 автомобильных дорог. За эту работу компания получит около 15 млн рублей, рассказали в администрации.

При этом местных депутатов беспокоит, что компания выигрывает многие конкурсы на проектирование, но качество работ оставляет желать лучшего. Борислав Гринблант напомнил, что суд удовлетворил иск прокуратуры Тольятти в защиту жителей 17а квартала. Проект планировки территории, который там выполнял «М-Строй», теперь придется переделывать.




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