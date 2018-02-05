В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на эти цели предусмотрено 695,12 млн рублей, из которых 646, 462 млн рублей - субсидии вышестоящих бюджетов и 48, 658 млн рублей – софинансирование города. На выделенные средства планируется отремонтировать семь объектов улично-дорожной сети:

- ул. Свердлова от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы (70,3 тыс кв. м)

- бульвар Здоровья от ул. Свердлова до пр-та Ленинский (13,8 тыс кв. м)

- Ленинский пр-т от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы (67,7 тыс кв. м)

- ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та (26 тыс кв. м)

- ул. М. Горького от ул. Новозаводская до ул. Лесная (51,5 тыс кв. м)

- ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Л.Толстого (46 тыс кв. м)

- ул. Лесная от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская (14,6 тыс кв. м)

Определяя объекты для ремонта, власти исходили из эксплуатационного состояния дорог, густонаселенности прилегающих к ним кварталов, а также мнения общественности.

Помимо ремонта дорожного полотна, в городе запланированы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках программы ликвидации очагов ДТП. На участках магистралей будут установлены консоли, дорожные знаки, обустроены пешеходные дорожки и др.

В целом на ремонт дорог Самарско-Тольяттинской агломерации в 2018 году будет направлено более 3,6 млрд рублей. На эти средства в области планируется отремонтировать 79 автомобильных дорог регионального и местного значения.