Возможность его внедрения сейчас прорабатывают Самарское речное пассажирское предприятие и ОАО «Порт Тольятти», пишет Волга Ньюс .

Кроме того, этим летом, как и прежде, будут работать скоростные суда, которые будут возить пассажиров по маршрутам Самара — Ширяево, Самара — Винновка, Самара — Тольятти.