Возможность его внедрения сейчас прорабатывают Самарское речное пассажирское предприятие и ОАО «Порт Тольятти», пишет Волга Ньюс.
Кроме того, этим летом, как и прежде, будут работать скоростные суда, которые будут возить пассажиров по маршрутам Самара — Ширяево, Самара — Винновка, Самара — Тольятти.
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