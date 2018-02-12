Как рассказали в департаменте образования администрации, в эксплуатацию введут дошкольное учреждение в 20 квартале. Строительный адрес объекта: Южное шоссе, 43.

Уже начат прием заявлений от родителей о предоставлении места для ребенка. Это можно сделать, обратившись в любое отделение МФЦ. В заявлении нужно указать детский сад № 210 «Ладушки».