Как рассказали в департаменте образования администрации, в эксплуатацию введут дошкольное учреждение в 20 квартале. Строительный адрес объекта: Южное шоссе, 43.
Уже начат прием заявлений от родителей о предоставлении места для ребенка. Это можно сделать, обратившись в любое отделение МФЦ. В заявлении нужно указать детский сад № 210 «Ладушки».
Дело было ночью на улице Шлюзовой в районе дома № 3.
Органиазция не уложилась в установленные сроки
Еще в 4 школах учебный процесс приостановлен в отдельных классах
Он обнаружен на месте крушения
В выходные многие видели висящую над городскими улицами белую дымку
Он направил телеграмму...
Проекты по благоустройству заповедника в приоритете