Регион выделит 48,7 млн рублей на 6 рейсов, пишет «Самарское обозрение». Казна области доплатит за билеты из Самары в Ижевск, Казань, Киров, Оренбург, Уфу и Пермь. Субсидироваться будут и билеты из указанных городов в Курумоч. Эти рейсы, по соглашению с Росавиацией, уже выполняют авиакомпании «Оренбуржье», «ЮТэйр» и «ЮВТ АЭРО».

Средства Самарская область выделяет в рамках федеральной программы субсидирования межрегиональных перевозок. Она действует в России с 2013 года. По сравнению с прошлым годом из списка направлений субсидируемых перелетов из Самары выпал рейс Самара-Нижнекамск.

При этом в расписании субсидируемых перевозок в 2018 году на сайте Росавиации значится и направление Самара — Сыктывкар. Выполнять его должно АО «Комиавиатранс» с 1 апреля. В приведенном на сайте расписании нет информации о том, что этот рейс субсидирует региональный бюджет.