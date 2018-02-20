слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 февраля 2018
09:30:48

В этом году Минтранс просубсидирует нескольких авиаперевозчиков, летающих в Самару

Регион выделит 48,7 млн рублей на 6 рейсов, пишет «Самарское обозрение». Казна области доплатит за билеты из Самары в Ижевск, Казань, Киров, Оренбург, Уфу и Пермь. Субсидироваться будут и билеты из указанных городов в Курумоч. Эти рейсы, по соглашению с Росавиацией, уже выполняют авиакомпании «Оренбуржье», «ЮТэйр» и «ЮВТ АЭРО».

Средства Самарская область выделяет в рамках федеральной программы субсидирования межрегиональных перевозок. Она действует в России с 2013 года. По сравнению с прошлым годом из списка направлений субсидируемых перелетов из Самары выпал рейс Самара-Нижнекамск.

При этом в расписании субсидируемых перевозок в 2018 году на сайте Росавиации значится и направление Самара — Сыктывкар. Выполнять его должно АО «Комиавиатранс» с 1 апреля. В приведенном на сайте расписании нет информации о том, что этот рейс субсидирует региональный бюджет.




Последние новости Тольятти

20 февраля
12:37
Продукты для космонавтов начали упаковывать в новую тару

Консервные банки заменят на емкости из ламистера

20 февраля
12:25
Возле театра «Пилигрим» в Тольятти может появиться фан-зона ЧМ-2018

Вопрос ее организации прорабатывает городская администрация

20 февраля
11:44
Бесплатные поезда для болельщиков чемпионата мира по футболу будут приходить минимум за три часа до матча

И отправляться через два-три часа после него

20 февраля
11:32
Завтра в Тольятти стартует главное событие этой зимы

Так утверждают организаторы кайт-марафона и зимнего фестиваль активного отдыха «Жигулевское море».

20 февраля
10:58
В Самаре ограничат продажи алкоголя в дни проведения матчей чемпионата мира и подготовки к ним

Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления

20 февраля
10:43
Житель Самарской области выиграл суд у Ростелекома

Компания сама подключила ему услугу и взяла за нее деньги.

20 февраля
10:25
Тольяттинцев приглашают отметить Восточный Новый год - Тэт

Праздник состоится 25 февраля  в ТЦ «Акварель»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+