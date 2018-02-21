Об этом заявил президент компании Николя Мор. Руководство автоконцерна предполагает, что авторынок страны может вырасти на 10%, но это зависит от ряда факторов, поэтому задача предприятия - сохранить свою долю на уровне 2017 года.
По данным агентстсва «Автостат»», в прошлом году на российском рынке было продано 311 588 новых автомобилей LADA. Это на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля бренда на российском рынке выросла на 1 п.п. – до 19,5%.
Сегодня в матче ¼ подопечные Олега Знарка разгромили норвежцев
Инспекторы ДПС остановили вазовскую «12» за нарушение правил
Полеты в столицу итальянского региона Эмилия-Романья будет выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии»
Основная цель визита - оценить готовность Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.
Это случилось накануне вечером
Готовится соответствующий законопроект.
Об этом заявил представитель департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.