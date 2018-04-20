Первая акция завтра, 21 апреля, в 10.00 на территории «Леса памяти». Сотрудники лесного хозяйства будут проводить инструктаж для тех, кто захочет принять участие. Так же на территории мемориала будет организован субботник.

Все необходимое, в том числе, перчатки и мешки, волонтерам выдадут. До места проведения акции тольяттинцев готовы довезти бесплатные автобусы. Отправка от ТРЦ «Вега» и речного вокзала в 9-30, в 9-45 – от остановки «Горсад» в Центральном районе.

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