Завтра на территорию региона явится новый атлантический циклон, он сделает погоду теплой, ветреной и сырой. Осадки будут выпадать каждый день, преимущественно в виде мокрого снега. Не исключено, что временами осадки будут переходить в дождь. Порывы ветра западной четверти могут достигать 15–17 м/с.

Атмосферное давление будет колебаться в небольших пределах на уровне пониженных значений. Температурный фон на 3–5, а в отдельные дни — на 6–8 градусов превысит норму. Такая погода считается теплой и даже очень теплой для этого времени, подчеркивают синоптики. К четвергу следующей недели морозы вернутся.