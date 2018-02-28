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28 февраля 2018
06:58:07

В эти выходные в Тольятти пройдет лыжный марафон

Забег состоится в пригородном лесу Автозаводского района в районе спортивной базы. Как рассказали в администрации,  XXХI Открытый Тольяттинский лыжный марафон в рамках серии «RUSSIALOPPET» будет посвящен 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля.

Для участия в нем нужна регистрация, мандатная комиссия проводит ее с 28 февраля по 2 марта с 10:00 до 18:00 по адресу ул. Маршала Жукова, 49. Иногородние спортсмены смогут зарегистрироваться 3 марта непосредственно перед началом соревнований строго с 9:00 до 10:00. Заявки на участие принимаются на электронных и бумажных носителях.

Спортсмены должны предоставить в мандатную комиссии справку, заверенную врачом и страховку от несчастного случая. Предварительные заявки установленной формы принимаются до 2 марта по электронной почте t-sdushor1@mail.ru и по телефону 8 (8482)76-65-40.




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