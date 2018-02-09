В ночные часы столбики термометров могут опуститься до 20-25 градусов ниже нуля, но синоптики Приволжского Гидрометцентра предупреждают, что это, скорее всего, произойдет в отдельных районах Самарской области при прояснениях. Днем же ожидается -10- 15.

Среднее Поволжье сейчас находится в западной периферии азиатского антициклона, в связи с чем малая облачность при повышенном атмосферном давлении гарантирует полное отсутствие осадков.