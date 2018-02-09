В ночные часы столбики термометров могут опуститься до 20-25 градусов ниже нуля, но синоптики Приволжского Гидрометцентра предупреждают, что это, скорее всего, произойдет в отдельных районах Самарской области при прояснениях. Днем же ожидается -10- 15.
Среднее Поволжье сейчас находится в западной периферии азиатского антициклона, в связи с чем малая облачность при повышенном атмосферном давлении гарантирует полное отсутствие осадков.
На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.
Авиакомпания Nordstar расширяет маршрутную сеть в нашем регионе
Один из них украл 48 металлических листов с тепломагистрали на улице Индустриальной
Парень выдал себя сам – при виде автомобиля Росгвардии пытался скрыться
Вопрос строительства магистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, обсудили в администрации
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона