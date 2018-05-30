Церемония состоится 3 июня в 13.00 во Дворце спорта «Волгарь» в рамках празднования Дня города. Энтузиасты создания зала из Совета ветеранов спорта шли к этому моменту долгих 30 лет.

- Готовить экспонаты для будущего музея спорта мы, ветераны, начали в 1998 году, хотя идея эта возникла намного раньше, - рассказывает старейший спортсмен г. Тольятти, чемпион Всемирных ветеранских игр 2017 года, 88-летний Николай Михайлов. – Скульптор Николай Колесников создал множество гипсовых бюстов – скульптурных портретов самых известных мастеров тольяттинского спорта. Журналист Сергей Попов написал в городской газете статью «Музею спорта быть!». Мы обращались к спортивным руководителям, к губернатору с просьбами оказать содействие в создании музея. Шли годы, и несколько лет назад нам выделили комнату в муниципальном помещении, в которой стали размещать экспонаты. Но здание было продано, экспонаты сданы на склад стадиона «Торпедо», где часть из них пришла в негодность.

И, все-таки, исторический момент настал! Под экспозицию был выделен весь холл третьего этажа ДС «Волгарь». Сейчас идут последние приготовления к торжеству – оформляются стенды с экспонатами, рассказывающими о спортивных командах, федерациях и школах, выдающихся спортсменах города. В зале будут представлены портреты, исторические документы и фотографии, кубки, медали, значки и другие спортивные регалии, баннеры, рассказывающие о жизненном пути отдельных спортсменов и тренеров, информация о видах спорта, культивируемых в городе. На плазменном экране будут демонстрироваться исторические видеоролики. На выставке, по сути, отражена история развития спорта в г. Ставрополь на Волге – Тольятти, начиная с 1950-1960-х годов!

-Наш город растет, развивается, успехи преумножаются, но до сих пор не было места, где можно было бы увидеть основные виды спорта и наших ведущих спортсменов, - рассказал председатель Совета ветеранов спорта г. Тольятти Сергей Кондратьев. - Первая попытка представить спортивные достижения города была предпринята в 2011 году, когда наш Совет ветеранов спорта в рамках «Музейного пикника» организовал подобную выставку.

Призывы к созданию музея спортивной славы были даже отражены на футболках участников акции. И только нынешнее руководство городского округа прислушалась к обращению ветеранов спорта. Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова твердо пообещала нам эту задачу решить и слово свое сдержала! Зал размещен в одном из лучших спортивных сооружений – Дворце «Волгарь». Мы вместе запечатлели фрагменты истории Тольятти, которой наша молодежь будет гордиться и не станет уезжать из родного города.

За несколько месяцев со дня принятия исторического решения, были согласованы все юридические, хозяйственные и другие вопросы, касающиеся будущего Зала спортивной славы. В этом помощь СВС г. Тольятти оказали Управление физкультуры и спорта городской администрации и руководство ДС «Волгарь».

Практически все муниципальные спортивные школы Тольятти и ряд спортивных федераций посчитали за честь иметь свой стенд в Зале спортивной славы. Особое место в нем отведено достижению акробатов, благодаря которым о провинциальном Тольятти узнали во многих странах мира. Заслуженный тренер СССР, воспитавший десятки чемпионов мира и Европы Виталий Гройсман лично предоставил множество уникальных экспонатов для выставки.

Отдельные ячейки стендов посвящены достижениям чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр, заслуженным мастерам спорта, заслуженным тренерам страны. Огромную радость испытали и действующие ветераны спорта, которые осознали, что могут показать свои регалии не только друзьям и соседям, но и всему городу! Они активно включились в процесс оформления выставки и даже собрали некоторую сумму на эти нужды.

- В ближайшее время будет сформирован график работы Зала спортивной славы на предстоящие месяцы и назначен сотрудник, отвечающий за экспозицию, - сообщил директор ДС «Волгарь» Андрей Крысанов. - Нам также необходимо уделить существенное внимание вопросам безопасности посетителей, сохранности экспонатов.

В планах организаторов Зала славы – проведение тематических выставок по отдельным событиям и видам спорта, организация экскурсий, мастер-классов, церемоний награждения лучших спортсменов, вручения им мастерских и других знаков отличий. Так, в процессе церемонии открытия объекта состоится торжественное награждение знаками ВФСК ГТО группы физкультурников, выполнившим данные нормативы.

А за час до открытия все желающие смогут поучаствовать в акции «Обыграй чемпиона» - посоперничать с чемпионами города и области. Старейшие ветераны Николай Большов и Эдуард Якушов будут соревноваться с добровольцами в дартсе и мини-гольфе, соответственно, а Владимир Матросов – в стрельбе из пневматического пистолета.

Фото: АСМ Спортико