Такой вероятности не исключают синоптики Приволжского Гидрометцентра. Суббота ожидается умеренно теплой и без осадков, а воскресенье задуют штормовые, местами грозовые, ветры с порывами до 15-18 м/с, прольются дожди.

Весенняя погода капризна, напоминают специалисты, при определенных процессах она легко сменит летнее тепло зимними холодами. И это случится сразу после выходных, так как на подходе к нашей губернии очередное арктическое вторжение: похолодает, вероятны ночные заморозки, и даже может выпасть снег.

Теплая весенняя погода вернется в последней пятидневке апреля.