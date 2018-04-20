Такой вероятности не исключают синоптики Приволжского Гидрометцентра. Суббота ожидается умеренно теплой и без осадков, а воскресенье задуют штормовые, местами грозовые, ветры с порывами до 15-18 м/с, прольются дожди.
Весенняя погода капризна, напоминают специалисты, при определенных процессах она легко сменит летнее тепло зимними холодами. И это случится сразу после выходных, так как на подходе к нашей губернии очередное арктическое вторжение: похолодает, вероятны ночные заморозки, и даже может выпасть снег.
Теплая весенняя погода вернется в последней пятидневке апреля.
Проверят на предмет их безопасности и отсутствие нарушений при установке
Он находится под угрозой подтопления
Пострадала пожилая женщина
Это был отборочный этап турнира снайперских пар
Из 500 будет отмыто только 133 - на столько хватило денег.
Она наступит сегодня.
Первая акция завтра в 10.00 на территории «Леса памяти»