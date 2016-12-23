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23 декабря 2016
14:18:57

В эти выходные в Тольятти будет усилена работа сотрудников ГИБДД

Как пояснили в ведомстве, поводом для этого послужило ежедневное выявление водителей, которые позволяют себе управлять машиной в состоянии опьянения и грубо нарушать правила дорожного движения.

Каждые сутки  инспекторы ДПС выявляют в среднем по 8 нетрезвых автолюбителей. А с начала года в Тольятти на этом нарушении «попались» свыше 3 тысяч человек. Между тем, по вине пьяных водителей в этом году произошло 45 ДТП, в которых погибли семеро.

В ГИБДД рассказали, что рейды на трезвость будут проведены сегодня и завтра. Для этого будет привлечено максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, а также сотрудники других служб тольяттинской полиции. Плотность нарядов на дорогах города будет увеличена.

Что касается воскресенья, 25 декабря, то и в этот день на дорогах будет гораздо больше инспекторов ДПС - будут проведены целенаправленные мероприятия по предупреждению грубых нарушения Правил дорожного движения, добавили в Госавтоинспекции.

Подводя итоги уходящего года, ведомство печально констатировало тот факт, что, несмотря на снижение уровня аварийности в Тольятти, число погибших в дорожных авариях возросло - в 2015 в ДТП погиб 31 человек, в 2016 - 36.

 




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