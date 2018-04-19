Он будет работать на площади Куйбышева, где летом пройдет Фестиваль болельщиков FIFA. Для посетителей пройдут игры на открытом воздухе, мастер-классы и автограф-сессии с официальным талисманом мундиаля - волком Забивакой.

Почетным гостем Парка футбола в Самаре станет бывший защитник миланского «Интера», участник Чемпионата мира 1998 года колумбиец Иван Кордоба. К слову, 28 июня в Самаре сборная его страны сыграет с командой Сенегала. К футбольной легенде присоединится Дмитрий Сенников, экс-защитник московского «Локомотива» и сборной России.

Как сообщили в департаменте информационной политики регионального правительства, Самара станет пятым городом, который посетит Парк футбола, после Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда и Саранска. Вход в Парк и развлечения в нем будут бесплатными. Жителей и гостей Самары ждут с 12:00 до 20:00.