На СТК им. Степанова состоится заключительная гонка этой зимы — финальные раунды командного чемпионата России по мотогонкам на льду. Исходя из текущего положения в чемпионате, именно в Тольятти 24 и 25 февраля станет известна команда, которая завоюет в этом сезоне титул чемпиона страны в Суперлиге.
СК «Мега-Лада» просит поддержки у болельщиков. Начало соревнований: в субботу — в 16.00, в воскресенье — в 14.00. Билеты в кассах города.
Фото СК Мега-Лада
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