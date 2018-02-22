На СТК им. Степанова состоится заключительная гонка этой зимы — финальные раунды командного чемпионата России по мотогонкам на льду. Исходя из текущего положения в чемпионате, именно в Тольятти 24 и 25 февраля станет известна команда, которая завоюет в этом сезоне титул чемпиона страны в Суперлиге.

СК «Мега-Лада» просит поддержки у болельщиков. Начало соревнований: в субботу — в 16.00, в воскресенье — в 14.00. Билеты в кассах города.

Фото СК Мега-Лада