В ближайшую субботу вы сможете погрузиться в атмосферу самой популярной ночи среди любителей умных развлечений. Городские музеи готовят для посетителей самые лучшие свои выставки, а также творческие мастерские, игры, квесты, а также музыкальные выступления и угощения.

Готовы удивлять жителей отдел современного искусства тольяттинского художественного музея, краеведческий музей, а также городской музейный комплекс «Наследие», где готовят программу под названием «Сумерки в музее».

«Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев. В эту ночь многие музеи мира открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году.