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22 декабря 2017
09:22:50

В эти выходные Тольятти пройдет выставка изделий ручной работы

Два дня в ТЦ «Аврора» будет цариить праздник рукоделия. Именно праздник, потому что только представлением своих работ мастерицы не ограничатся. Будут и мастер-классы, и беспроигрышная лотерея, и шикарная зимняя фотозона, и много чего еще увлекательного и интересного.

Проводит праздник клуб рукоделия «Мастерская чудес», потому и сама выставка носит столь же красивое и звучное название. Она приурочена к наступающему Новому году, а потому здесь будет представлен широкий выбор подарков и новогодних сувениров - свыше двух тысяч самых разных работ, любовно созданных руками мастериц.

Выставка в ТЦ «Аврора» будет работать 23 декабря с 10 до 20 часов, 24 декабря – с 10 до 17 часов. Адрес ТЦ «Аврора»: ул. 70 лет Октября, д.3, второй этаж.




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