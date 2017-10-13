В этот период у некоторых людей могут возникать головные боли и бессонница. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств. Метеочувствительные люди могут ощутить дискомфорт.

Леус добавил, что интенсивность магнитной бури будет постепенно снижаться к воскресенью.