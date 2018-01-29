Она была создана 28 января 2000 года, и на тот момент штат организации состоял всего из 13 человек. Эти люди взяли на себя ответственность за безопасность тольяттинцев. С тех пор было отработано свыше 50 тысяч вызовов на различные ЧП и спасено более 12 000 человек.
А появилась служба благодаря стараниям четырех человек. Это Сергей Жилкин, Николай Уткин, Николай Ренц и Владимир Черкашин. Их имена назвал Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты населения. Центр стал преемником службы спасения.
Поздравляем весь коллектив и желаем легкой работы и успехов во всем.
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