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29 января 2018
07:28:00

В эти выходные отметила свой 18-й день рождения «Служба Спасения Тольятти»

Она была создана 28 января 2000 года, и на тот момент штат организации состоял всего из 13 человек. Эти люди взяли на себя ответственность за безопасность тольяттинцев. С тех пор было отработано свыше 50 тысяч вызовов на различные ЧП и спасено более 12 000 человек.

А появилась служба благодаря стараниям четырех человек. Это Сергей Жилкин, Николай Уткин, Николай Ренц и Владимир Черкашин. Их имена назвал Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты населения. Центр стал преемником службы спасения.

Поздравляем весь коллектив и желаем легкой работы и успехов во всем.




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