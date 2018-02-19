Как рассказали в ГИБДД, 42-летний мужчина, которого инспекторы остановили на улице Офицерской, безропотно согласился пройти процедуру медицинской проверки на трезвость. Состояние опьянение водителя было подтверждено, и на тольяттинца составили протокол, отправив его «Калину» на штрафстоянку.

Выявить нарушителя помог сотрудник одной из таксомоторных компаний города. От таксистов за минувшую неделю в полицию поступило более 40 сообщений о правонарушениях на дороге.