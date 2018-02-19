Как рассказали в ГИБДД, 42-летний мужчина, которого инспекторы остановили на улице Офицерской, безропотно согласился пройти процедуру медицинской проверки на трезвость. Состояние опьянение водителя было подтверждено, и на тольяттинца составили протокол, отправив его «Калину» на штрафстоянку.
Выявить нарушителя помог сотрудник одной из таксомоторных компаний города. От таксистов за минувшую неделю в полицию поступило более 40 сообщений о правонарушениях на дороге.
Пешие группы стартуют 25 февраля 2018 года в 12.00 одновременно из разных точек города
Безнадзорными считаются кошки и собаки, которые находятся в общественных местах без сопровождения людей
Замглавы ведомства Татьяна Сочинская встретится с горожанами 27 февраля.
Определён перечень банков-участников программы по ставке 6,5%
Из-за их отставания в графике строительства стадиона министерству спорта страны пришлось менять расписание тестовых матчей к ЧМ-2018.
Новый коэффициент установлен в размере 1,025.
Официальная безработица – около процента