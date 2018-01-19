Как говорят специалисты, Земли достигнет поток быстро движущегося солнечного ветра. Газообразный материал распространяется из образовавшейся на светиле корональной дыры, как следствие – в небо кое-где украсит северное сияние, а вот самочувствие метеозависимых тольяттинцев может ухудшиться.
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