Как говорят специалисты, Земли достигнет поток быстро движущегося солнечного ветра. Газообразный материал распространяется из образовавшейся на светиле корональной дыры, как следствие – в небо кое-где украсит северное сияние, а вот самочувствие метеозависимых тольяттинцев может ухудшиться.