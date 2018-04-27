На днях маршрутно-квалификационная комиссия одобрила допуск на прохождение маршрута 53 судам – ялам, моторным лодкам и 1 байдарке. В 10-дневное путешествие по Самарской Луке отправятся 557 человек, порядка 120 из них отправятся в поход впервые.

Эта кругосветка отмечает грандиозный юбилей - 50-летие. Разумеется, организаторы сделали все возможное, чтобы эти 10 дней стали особенными для каждого из участников. Некоторые подробности нам раскрыл адмирал ЖК Алексей Возилов.

Сегодня и завтра кругосветчики переправляют свои ялы на полуостров Копылово. Говорят, немного непривычно от того, что в канале пока еще полно льда, но на общий настрой экстремалов погода не влияет. Ровно в 11 утра 29 апреля флотилия двинется в путь за новыми впечатлениями.

А вот такие "конструкции" сегодня и завтра можно видеть на улицах города.

Фото: Александр Ковалев