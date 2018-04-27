На днях маршрутно-квалификационная комиссия одобрила допуск на прохождение маршрута 53 судам – ялам, моторным лодкам и 1 байдарке. В 10-дневное путешествие по Самарской Луке отправятся 557 человек, порядка 120 из них отправятся в поход впервые.
Эта кругосветка отмечает грандиозный юбилей - 50-летие. Разумеется, организаторы сделали все возможное, чтобы эти 10 дней стали особенными для каждого из участников. Некоторые подробности нам раскрыл адмирал ЖК Алексей Возилов.
Сегодня и завтра кругосветчики переправляют свои ялы на полуостров Копылово. Говорят, немного непривычно от того, что в канале пока еще полно льда, но на общий настрой экстремалов погода не влияет. Ровно в 11 утра 29 апреля флотилия двинется в путь за новыми впечатлениями.
А вот такие "конструкции" сегодня и завтра можно видеть на улицах города.
Фото: Александр Ковалев
Многие люди предпочитают не приобретать мебель в магазинах, а изготавливать ее на заказ
Один из торговых центров, временно закрытых прокуратурой за нарушение пожарной безопасности, возобновил свою деятельность
Сейчас он исполняет обязанности главы региона
На улице Юбилейной автомобиль ВАЗ сбил 38-летнюю женщину
Минобороны подготовило законопроект
Роспотребнадзор губернии с начала сезона зарегистрировал уже 109 пострадавших
Они уже практически закончили подготовку, которую начали в ноябре