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17 апреля 2018
12:56:45

Завтра на официальном сайте ФИФА открывается завершающая стадия продажи билетов на Чемпионат мира

Билеты будут доступны в порядке «живой» очереди. Одновременно запускается специальная платформа по передаче и перепродаже билетов. Это единственный легальный способ, признаваемый Международной футбольной федерацией.

В настоящий момент на матчи Чемпионата мира продано 1 миллион 700 тысяч билетов. В дни матчей владельцы билетов, а также паспортов болельщика смогут бесплатно воспользоваться городским транспортом и междугородними поездами.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Напомню, Самара примет шесть матчей турнира. На групповом этапе здесь сыграют Коста-Рика – Сербия, Дания – Австралия, Уругвай – Россия и Сенегал – Колумбия. Также на стадионе «Самара Арена» пройдут матчи 1/8 и 1/4 финала.




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