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14 августа 2017
09:38:42

V экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» пройдет близ Тольятти 9 сентября

Прием заявок уже открыт.

Участие в соревнованиях могут принять все желающие старше 18 лет. Бегунов на трассах ждет более 60 различных препятствий. Забеги проводятся в личном или командном зачете.

Традиционно каждый марафон проходит в своей тематике, в соответствие с которой большинство участников делают себе костюмы. В этом году тематика марафона «Cosmos Challenge».

Помимо  уже привычных дистанций в 5 км и 10 км, в этом году впервые будет трасса на 21 км, на которой участники будут попеременно бежать, плыть и ехать на велосипеде. Кроме того, состоится детский забег.

Лучших бегунов ждут ценные призы. Помимо спортивной составляющей для участников и зрителей будут организованы выступление музыкальных групп и выставка космической техники.

Регистрация на марафон на сайте www.fishingame.ru




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