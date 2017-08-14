Прием заявок уже открыт.
Участие в соревнованиях могут принять все желающие старше 18 лет. Бегунов на трассах ждет более 60 различных препятствий. Забеги проводятся в личном или командном зачете.
Традиционно каждый марафон проходит в своей тематике, в соответствие с которой большинство участников делают себе костюмы. В этом году тематика марафона «Cosmos Challenge».
Помимо уже привычных дистанций в 5 км и 10 км, в этом году впервые будет трасса на 21 км, на которой участники будут попеременно бежать, плыть и ехать на велосипеде. Кроме того, состоится детский забег.
Лучших бегунов ждут ценные призы. Помимо спортивной составляющей для участников и зрителей будут организованы выступление музыкальных групп и выставка космической техники.
Регистрация на марафон на сайте www.fishingame.ru
Появится возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня...
Подробности трагического ДТП продолжают поступать из ГИБДД...
Статистику приводит Самарский СПИД-центр...
26-летний водитель за рулем ВАЗовской «десятки» по непонятной пока причине налетел на стоящую на обочине «Субару»...
Анализ сценариев показал, что герои-мужчины говорят о...
Продюсером фильма выступит сам американский актёр...
Законопроект будет принят до конца этого года...