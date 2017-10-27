Об этом на заседании регионального правительства заявил глава минэкономразвития Александр Кобенко. По данным его ведомства, в 2017 году социально-экономическая ситуация в области по сравнению с прошлым годом является более благоприятной, а одной из важнейших тенденций является возобновление роста промышленного производства.
По прогнозам специалистов, за 2017 год объем валового регионального продукта в номинальном выражении может увеличиться на 7,9% к предыдущему году. Глава губернии Дмитрий Азаров предложил сформировать специальную структуру по созданию условий для привлечения инвестиций. Речь идет о сокращении сроков выдачи разрешительной документации, ликвидации бюрократических барьеров.
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