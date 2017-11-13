Городской бюджет 2018 года принят в первом чтении. Общий объем доходов планируется на уровне 6 млрд 740 млн рублей, расходы составят 6 млрд 975 млн, дефицит таким образом превысит 230 млн.
В парламенте сообщили, что ключевая рекомендация для согласительной комиссии, где уже детально будут обсуждаться как доходы, так и расходы, касается рассмотрения возможности увеличения налоговых и неналоговых доходов.
Отдельным предметом обсуждения стала величина муниципального долга. Председатель комиссии по бюджету Михаил Носорев отметил, что динамика его роста пугающая, и к вопросу, скорее всего, в ближайшее время депутаты вернутся.
Кроме того, целый блок рекомендаций, с которыми предстоит поработать согласительной комиссии, касается возможности увеличения финансирования вопросов социальной сферы. К примеру, дополнительного образования детей, а также доведения в будущем году средней зарплаты педагогов до уровня, установленного Указом Президента.
Наряду с этим депутаты предлагают оптимизировать расходы, целесообразность которых вызывает вопросы не только на фоне напряженного бюджета и нехватки средств. К примеру, предлагается убрать расходы на установку системы контроля в УСК «ОЛИМП».
В результате работы согласительной комиссии будет сформирована окончательная редакция бюджета. Ее и представят к утверждению во втором чтении.
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