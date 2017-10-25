Это случилось минувшей ночью. Как рассказали в полиции 56 региона, микроавтобус Volkswagen врезался в трактор с прицепом. В результате тягач перевернулся, а микроавтобус вынесло на обочину. Три человека погибли на месте, еще трое полычили различные повреждения.
Раненых отвезли в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они собирают материал проверки.
Фото: ris56.ru
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