Авария произошла накануне вечером в Нижнеломовском районе Пензенской области. Автомобиль ВАЗ-2107 с номерами 63 региона стал участником столкновения с 4 тяжеловесами, в результате водитель «семерки» и два его пассажира скончались на месте.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил также водитель автомобиля «ГАЗ Валдай». Кроме того, три участника ДТП были госпитализированы. Сейчас в причинах этого ужасной аварии разбираются сотрудники полиции.