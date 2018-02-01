Авария произошла накануне вечером в Нижнеломовском районе Пензенской области. Автомобиль ВАЗ-2107 с номерами 63 региона стал участником столкновения с 4 тяжеловесами, в результате водитель «семерки» и два его пассажира скончались на месте.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил также водитель автомобиля «ГАЗ Валдай». Кроме того, три участника ДТП были госпитализированы. Сейчас в причинах этого ужасной аварии разбираются сотрудники полиции.
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