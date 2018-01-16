Авария произошла накануне в районе села Новая Бинарадка. Мужчина на автомобиле ГАЗ ехал из Самары в Димитровград. За километр до трассы Тольятти-Димитровград он по неизвестной причине не справился с управлением, и машина съехала в кювет, где перевернулась.

В результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир автомобиля – 83летний мужчина. Он скончался до приезда медиков. Об этом сообщила группа «Происшествия Тольятти».