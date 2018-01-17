Дети 7 и 9 лет находились в автомобиле «Лада Гранта», который остановился перед «зеброй» на улице Офицерской, пропуская пешеходов. В этот момент в машину врезался не выбравший безопасную дистанцию водитель «RENAULT». Как рассказали в ГИБДД, девочки находились на заднем пассажирском сидении в удерживающих устройствах, но все равно получили травмы.
ДТП произошло накануне днем в Сергиевском районе
Наша губерния заняла 9 место из 85.
Как рассказали в в администрации, документ был подготовлен в 2013 году
В связи с этим Госавтоинспекция обращает внимание водителей...
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
Как установили сотрудники органов внутренних дел, мужчина стал богаче на 600 тысяч рублей