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27 июля 2017
12:10:04

В ДТП на трассе М5 в Самарской области пострадали 2 ребенка и 3 взрослых

Как рассказали в полиции, сегодня около 10.00 поступило сообщение о том, что на 1095-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП с участием 2х иномарок. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Хендай". В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних пассажиров автомобилей - 8 и 12 лет. Еще 3 человека - водители и пассажир одного из транспортных средств - доставлены в больницу.

В настоящий момент на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают личности пострадавших, выясняют обстоятельства аварии. Инспекторы ДПС оградили место аварии и обеспечили безопасность для других участников дорожного движения. Предпринимаются все меры, чтобы не допустить серьезного ограничения движения на указанном участке.

 




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