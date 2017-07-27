Как рассказали в полиции, сегодня около 10.00 поступило сообщение о том, что на 1095-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП с участием 2х иномарок. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Хендай". В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних пассажиров автомобилей - 8 и 12 лет. Еще 3 человека - водители и пассажир одного из транспортных средств - доставлены в больницу.

В настоящий момент на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают личности пострадавших, выясняют обстоятельства аварии. Инспекторы ДПС оградили место аварии и обеспечили безопасность для других участников дорожного движения. Предпринимаются все меры, чтобы не допустить серьезного ограничения движения на указанном участке.