Как рассказали в ГИБДД, «Шевролет Авео» столкнулся лоб в лоб с КАМАЗом. В результате пострадал водитель легковушки, он был доставлен в больницу.
Фото: УГИБДд Ставр.р-на
Госавтоинспекция Ставропольского района в очередной раз напоминает, что практически любой выезд на встречную полосу является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.
12 августа Тольятти отметит сразу два крупных праздника - Международный день молодежи и Всероссийский день физкультурника...
В ближайшие дни синоптическая карта Среднего Поволжья будет представлена антициклоном...
62-летний стадион претерпел грандиозную реконструкцию....
Самый красивый звездопад можно будет увидеть в ближайшие выходные...
Фестиваль пройдет 12 августа в селе Ширяево...
Уже осенью компания Apple, по слухам, представит 3 модели смартфонов...
Насколько планируется ускорить данную процедуру, пока не сообщается...