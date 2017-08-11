Как рассказали в ГИБДД, «Шевролет Авео» столкнулся лоб в лоб с КАМАЗом. В результате пострадал водитель легковушки, он был доставлен в больницу.

Фото: УГИБДд Ставр.р-на

Госавтоинспекция Ставропольского района в очередной раз напоминает, что практически любой выезд на встречную полосу является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.