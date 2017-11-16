Как уже сообщала наша радиостанция, карета службы «03» угодила в аварию сегодня утром неподалеку от детской многопрофильной больницы. Она везла в стационар больного. По предварительным данным, дорожные правила нарушил водитель "Ауди", который поворачивал на улицу Ларина.
"Мерседес" пытался уйти от столкновения, но так же стал участником ДТП. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, врачи скорой получили серьезные ранения. В причинах ЧП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото Андрей Дербенев
Спасателями Центра Гражданской Защиты был отработан очередной «детский вызов».
Об этом сообщают очевидцы (фото)
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