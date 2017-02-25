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25 февраля 2017
08:33:13

В ДТП под Тольятти пострадали 7 человек

Авария произошла накануне на трассе Ташелка- Новая Бинарадка: на 12 километре "перегона" столкнулись Лада 112 и Гранта.

Темный хэтчбек двигался со стороны Ташелки . По словам водителя, он ехал за фурой. На дороге слякоть, и от грузовика летела грязь. Из-за этого мужчина не заметил обочину. Задев ее, он пытался удержать руль, но машина уже оказалась на встречной полосе.

В это время там ехала Лада 112, водитель которой попытался уйти от удара и свернул к обочине, но уклониться от лобового столкновения не успел

В результате помощь медиков потребовалась 7 участникам аварии . Водитель Лады 112, мужчина 1950 г.р. , а так же его пассажирка, 1957 гр , госпитализированы. Женщина в крайне тяжёлом состоянии. Две пассажирки Гранты, девушки 1994 и 1998 гр, на карете скорой помощи доставлены в ближайшую городскую больницу. Еще два пассажира Гранты, молодые люди 1993 и 1987 гр, самостоятельно направились в больницу на попутном транспорте .

Водитель Гранты после оказания первой медпомощи, остался на месте аварии. Как пишет группа "Происшествия Тольятти",  к месту ДТП прибыла следственная оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Машины доставлены на штрафстоянку.

 




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