Авария произошла накануне на трассе Ташелка- Новая Бинарадка: на 12 километре "перегона" столкнулись Лада 112 и Гранта.



Темный хэтчбек двигался со стороны Ташелки . По словам водителя, он ехал за фурой. На дороге слякоть, и от грузовика летела грязь. Из-за этого мужчина не заметил обочину. Задев ее, он пытался удержать руль, но машина уже оказалась на встречной полосе.



В это время там ехала Лада 112, водитель которой попытался уйти от удара и свернул к обочине, но уклониться от лобового столкновения не успел



В результате помощь медиков потребовалась 7 участникам аварии . Водитель Лады 112, мужчина 1950 г.р. , а так же его пассажирка, 1957 гр , госпитализированы. Женщина в крайне тяжёлом состоянии. Две пассажирки Гранты, девушки 1994 и 1998 гр, на карете скорой помощи доставлены в ближайшую городскую больницу. Еще два пассажира Гранты, молодые люди 1993 и 1987 гр, самостоятельно направились в больницу на попутном транспорте .



Водитель Гранты после оказания первой медпомощи, остался на месте аварии. Как пишет группа "Происшествия Тольятти", к месту ДТП прибыла следственная оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Машины доставлены на штрафстоянку.