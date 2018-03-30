Губернская дума сняла запрет на розлив алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых зданиях и имеющих площадь менее 50 кв.м. Под громким названием «заведения общепита» в данном случае подразумевается не что иное, как пресловутые «наливайки». Жители многоквартирных домов, в которых размещаются подобные «рюмочные» или «закусочные», воспринимают их наличие, как бытовую катастрофу.

Соответствующий контингент, шум, грязь, ухудшение криминогенной обстановки – вот далеко не полный перечень неприятностей, которые может принести такое соседство. До недавнего времени «наливайки» в Самарской области были запрещены. Нельзя сказать, чтобы их не существовало. Спиртным на розлив мелких магазинчиках торговали, но не повсеместно и из-под полы. Соответственно, хозяева и работники таких заведений старались следить за тем, чтобы их посетители своим поведением не нарушали покой окружающих – опасались проверок, штрафов и закрытия заведения. И вот теперь запрет снят.

Предлогом для этого стал принятый прошлым летом федеральный закон, запрещающий вводить регионам ограничения для заведений общепита. Поэтому в запрете, действующем в Самарской области, прокуратура усмотрела нарушение. Сочтя протест прокуратуры обоснованным, депутаты проголосовали за снятие запрета и приняли соответствующий закон. При этом «за» проголосовали только депутаты от «Единой России». Против выступили КПРФ, ЛДПР и СР. Однако единороссовского большинства оказалось достаточно, чтобы вернуть «наливайки» в дома и дворы многоквартирных домов губернии.

Интересно то, что когда в декабре прошлого года алколобби добивалось увеличения времени продажи алкоголя с 8 утра до 23 вечера, в качестве аргумента единороссы, проталкивавшие этот закон в думе, делали упор на якобы «борьбу с контафактом». Дескать, пусть люди, если уж захотелось выпить с утра или на ночь глядя, покупают спиртное не из-под прилавка в сомнительных забегаловках, а легально, в крупных магазинах.

Те хотя бы торгуют акцизным алкоголем и платят налоги – вот и пополним казну. Да и качество напитков там выше, меньше вреда для здоровья. Однако при голосовании 27 марта про этот аргумент забыли. Хотя именно в «наливайках» ассортимент напитков состоит в основном как раз из контрафактного пойла. Так куда делась забота об областном бюджете и здоровье нации?

Руководитель фракции КПРФ в Думе Тольятти Максим Гусейнов: «В мою общественную приемную регулярно поступают жалобы на «наливайки» и их клиентов. По количеству «наливаек» на душу населения наш город может побить не один рекорд. Поэтому необходимо вводить ограничения для снижения точек по продаже разливного пива и другой спиртосодержащей продукции. Чем руководствовалось большинство депутатов от Единой России? Может быть, это были наказы избирателей? Неизвестно».