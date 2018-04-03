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03 апреля 2018
10:36:51

В дни матчей чемпионата мира транспортное сообщение между Самарой и Тольятти будет усилено

Для перевозки тольяттинских болельщиков до «Самара Арены» и обратно будут использоваться скорые пригородные поезда по уже действующему маршруту «Самара – Жигулевское море». Предусмотрено по два дополнительных поезда на каждом направлении. Кроме того, доехать до стадиона  можно будет на автобусах №602Т (интервал движения – 30 минут), 652Т (интервал движения – 15 минут) сообщением «Тольятти – аэропорт «Курумоч» – Самара».

При наличии билета на матч, проезд болельщиков на электричках и автобусах будет бесплатным. Об этом в Правительстве Самарской области на совещании по вопросам подготовки города-организатора к ЧМ-2018 сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

По предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей, 1500 из них планируют размещаться в Тольятти.

Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать 9 различных маршрутов автобусов-шаттлов и 1 трамвайный маршрут, которые соединят аэропорт «Курумоч», железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки.

Напомним, что Самара примет 6 встреч мундиаля: матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала – 2 июля, матч ¼ финала – 7 июля 2018 года.




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