На обсуждение жителей города вынесут вопрос строительства лесной дороги между Автозаводским и Центральным районами. Инициатива была выдвинута еще в начале января на городском совете директоров и передана на рассмотрение в Общественную палату. Авторитетные люди города поддержали решение большинством голосов.

- Тольяттинцы должны не просто ответить на вопрос «да или «нет», но и иметь четкое мнение по нему, - отметил в своем выступлении на заседании Общественной палаты первый заместитель главы Игорь Ладыка. – И мы планируем большую разъяснительную работу, которая будет включать в себя встречи с горожанами, обсуждение вопросов с экспертами-экологами, специалистами дорожного хозяйства, автомобилистами.

Итоги опроса подведут и предадут широкой огласке после 18 марта.