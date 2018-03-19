Также за прошедшие сутки зафиксировано снижение числа ДТП и административных правонарушений. Об этом сообщили в управлении МВД по Самарской области.
Для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 85 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также ЧОПовцы, представители народных дружин и общественных формирований, более 7 тысяч казаков.
В результате мер серьезных нарушений общественного порядка не допущено.
ДТП произошло сегодня в Красноярском районе
Она случилась примерно в 10:40 недалеко от поселка Новосемейкино
Об этом рассказал международный наблюдатель из этой страны
В Новокуйбышевске избиратель съел свой бюллетень
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