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04 мая 2018
17:27:25

В День Победы праздничные салюты прогремят во всех трех районах Тольятти

В День Победы праздничные салюты прогремят во всех трех районах Тольятти

Этот праздник - один из любимых и самых почитаемых праздников в нашем городе.

В каждом районе, начиная с утра и до позднего вечера, пройдут различные мероприятия, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Завершится праздничный день яркими салютами, посвященными великой победе. В Автозаводском районе будут салютовать на площади, прилегающей к МАУ ДКИТ; в Центральном районе - на Центральной площади; в Комсомольском - на площадке центра отдыха "Тольяттиазот". Также праздничный фейеверк устроят и мкр Шлюзовом. Прогремят салюты во всех районах в 22:15.




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