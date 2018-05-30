В ближайшее воскресенье, 3 июня, во всех районах пройдут праздничные мероприятия. Как рассказали в администрации, в дневные часы множество интерактивных площадок организаторы приготовили для юных жителей. Веселый праздник плавно перетечет в вечернюю программу, которая больше нацелена на молодежь и горожан постарше.

В Центральном районе отмечать день рождения города начнут раньше всех. Уже с 10.00 здесь стартует творческая программа «Праздник сделаем вместе!». Всех креативных и неординарно мыслящих людей ждут на фестивале уличных представлений «Овальные круги» в Центральном парке. Его участники смогут не только проявить свои таланты, но и освоить новые творческие направления. Также в парке развернутся тематические площадки «Город мой - ты песня и легенда!», «Библиотечная аллея», «Наше творчество».

Опытные наставники поведут мастер-классы по изобразительному творчеству, пластилинографии, оригами, изготовлению кукол для настольного театра, секретами мастерства поделятся художники шаржисты и аквагримёры. Свои работы горожане смогут представить на фестивале семейного творчества. Также гостей праздника ждут выставка уникальных декоративных голубей и театральная площадка. Смогут проявить себя и юные любители спорта, для которых развернется зона с подвижными играми, открытыми тренировками, квестами и показательными выступлениями спортсменов.

В 17.00 на площади Свободы праздничную эстафету подхватит программа «Яркий город, яркие дети!» с выступлением спортивных и творческих коллективов. В 19.00 с виртуального путешествия «Добро пожаловать в Тольятти!» здесь начнется вечернее мероприятие «Вместе праздничней и ярче!» с участием тольяттинских и самарских артистов. Завершится день рождения города фейерверком, который прогремит в 22.30 на Центральной площади.

В Автозаводском районе празднование начнется в полдень одновременно на двух площадках – в Парке Победы и у дворца спорта «Волгарь». В парке своими выступлениями порадуют горожан творческие коллективы МАУ ДКиТ и джазовый оркестр тольяттинской филармонии.

Праздничную программу дополнят выставка достижений одарённых детей, викторины, фотозона с ростовыми куклами, мимами, ходулистами и многое другое. Спортивная площадка «Энергия города» зарядит молодежь показательными выступлениями профессионалов по каратэ, фехтованию, рукопашному бою и тхэквондо.

Гости праздника у ДС «Волгарь» станут свидетелями хорового фестиваля «В начале лета», где свое мастерство продемонстрируют лучшие коллективы города. Здесь же встретят участников карнавального шествия, посвященного открытию XVII Детского фестиваля гандбола. С 17.00 до 18.00 спортсмены 150 команд из разных уголков России и других стран пройдут по ул. Юбилейной от стадиона «Спутник» до дворца спорта. В 19.00 у «Волгаря» стартует вечернее эстрадное представление. Помимо творчества местных артистов, горожан ждет выступление российского музыкального коллектива под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Завершится вечер не менее феерично – салют прогремит в 22.30 на площадке возле ДКиТ.

В Комсомольском районе мероприятия начнутся в 12.00 в Парке культуры и отдыха. Творческая программа «Праздник сделаем вместе!» порадует гостей фокус-шоу, приключенческим спектаклем Молодёжного драматического театра, вокальными и танцевальными номерами городских коллективов. На тематической площадке «Город мастеров» ребята освоят разные техники рисунков на асфальте, станут участниками мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству и смогут изготовить модели летательных аппаратов. Здесь же развернутся поляна бардов, «Библиотечная аллея» и масса интерактивных площадок.

В 15.00 праздничная программа «Яркий город, яркие дети!» пройдет в сквере досугового центра «Русич». Помимо выступлений юных талантов, тольяттинцев ждет мультконцерт с участием ростовых кукол, конкурс рисунка на асфальте, площадка настольных игр и детская дискотека. С 16.00 до 18.00 творческая программа «Молодежный город» будет также встречать гостей на площадке Центра отдыха «Тольяттиазот».

Вечерние концерты пройдут сразу на трех площадках Комсомольского района. В 18.30 в микрорайоне Поволжский на площади им. Денисова начнется праздник «Самый лучший город на земле!» В 19.00 гостей ждут в сквере возле «Русича» на концерте «С любовью к городу родному!». В это же время на площадке Центра отдыха «Тольяттиазот» стартует большая концертная программа, хедлайнером которой станет арт-шоу «Достояние Республики». Здесь же в 22.30 прогремит салют, который поставит яркую точку в праздновании Дня города.