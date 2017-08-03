Это четыре ярких километра, которые лучше всего преодолевать не спеша, фотографироваться и наслаждаться моментом. Забег рекомендован в качестве первого новичкам, а также профессионалам, которые давно хотят привлечь к бегу своих коллег, друзей и родных.

Как подчеркнули организаторы, это не соревнование - это забег, на котором можно делать все, что угодно. Здесь не важно, первый ты или последний, главное - получить положительные эмоции и незабываемые воспоминания.

Стартует «Красочный забег» у Аэрохола, 13 августа, в 15 часов, участники пробегут через 3 цветовые зоны и финишируют в «Аква-Лэнде». Всем финишерам вход в аквапарк бесплатный!

Регистрация доступна по этой ссылке - https://vk.com/zabegtlt

Организатор: СПОРТ-ТАУН, Информационная Поддержка - радио АВГУСТ