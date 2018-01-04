Неизвестный проник в кафе Копенгагена и унес шестилитровую, украшенную золотом, серебром и бриллиантами бутылку водки «Руссобалт». Ее в заведение на время предоставил Рижский музей, он же опубликовал запись с камер наблюдения и просьбу помочь найти злоумышленника.

Бутылка стоит более миллиона долларов, она появлялась в эпизоде сериала «Карточный домик», где российский президент угощал водкой американского коллегу Фрэнка Андервуда.